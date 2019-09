Une université d'été est souvent pensée pour réfléchir ensemble. Le CECA organisait les 29 et 30 août dernier la 25ème édition de l'Université Hommes-Entreprises au château Smith Haut Lafitte. Le thème en était "Changement et Quête de Sens" : quelle aubaine pour rencontrer là de formidables personnes qui ont à raconter des choses exceptionnelles, des réflexions profondes, des intuitions géniales.

Le monde change si vite, et nous devons suivre, nous adapter, accepter ces changements que nous ne comprenons pas, ne voyons que lorsqu'ils sont déjà en place, et parfois nous restons perplexes ou sceptiques voire inquiets devant l'inconnu. Alors comment accepter ces changements ?

Dans "Cap éducation" les invités d'Ina Bourreille vous racontent comment ils ont changé de vie, changé de projet, et comment cela les a transformés. "Cap éducation" est diffusé sur RCF Bordeaux le mardi à 11h30, rediffusé le vendredi suivant à 19h30, puis disponible en écoute différée à partir de la page Internet de l'émission.

Mardi 3 septembre : Des voisins à la fête jusqu'à la solidarité, avec Atanase Périfan. Elu à la mairie de Paris, l'urgence lui a un jour commandé de créer la Fête des voisins mais pas que...Des idées, de la chaleur humaine, et l'envie de tisser des liens, du partage et de la relation vraie et simple.

Mardi 10 septembre : De la psychologie en équilibre sur un vélo. Clément Leroy est champion du monde d'équilibre à vélo statique...sur le vélo le plus rapide du monde! Quel paradoxe ! 24h sur un vélo sans bouger ! A part la performance, dingue, à quoi ça sert ? Eh bien Clément a trouvé ! Découvrez-le aussi en vidéo sur YouTube.

Mardi 17 septembre : De la surdité à la parole jusqu'à l'engagement. Virginie Delalande est ravissante, bien vivante et sourde profonde. La première avocate sourde et très bavarde...exceptionnelle ! Un petit bout de femme dotée d'une énergie, d'un aplomb et d'abord d'un cerveau et d'un coeur. Trop à dire ! Il faut l'écouter...

Mardi 24 septembre : De la curiosité au voyage jusqu'à l'humanitaire. Sonia et Alexandre Poussin : comment, vous n'avez jamais vu Mada Trek ? Ni lu Afrika trek ? Ah mais ce couple de journalistes atypiques vous emporte dans ses aventures pleines d'humanité et d'humour mais aussi de réflexion, de découvertes humaines et géographiques...En parents ils racontent aussi leurs joies, leurs peines et leurs doutes...