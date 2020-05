Changer le monde, pour un nouveau modèle économique

Pour ma part, je ne vois aujourd’hui que deux décisions en France : la remise de la dette aux pays pauvres… et pour un changement qui sera visible le 11 mai : seuls ces grands changement de destination de la voirie engagés par la plupart des grandes villes : des aménagements cyclables temporaires pour éviter l’afflux automobile.

Souvent, la piste cyclable, sécurisée - qui était déjà 1ère demande en 1996 à la création de l’association des usagers du vélo à Angers -, la piste cyclable, séparée du trafic, est l’élément déterminant pour passer de la voiture au vélo ou du bus au vélo et pour commencer à sentir en confiance à vélo. Le 2ème élément incontournable pour les néo-cyclistes, c’est un accompagnement, un apprentissage pour savoir prendre sa place sans peur sur la chaussée.



Et alors là, une petite mesure - 20 millions d’Euros à comparer aux 7 milliards d’Euros d’aide à Air France - vient d’être annoncé qui peut engager le premier changement vers une autre société, plus sobre et égalitaire. C’est le plan « Coup de pouce vélo » du ministère de la transition écologique et solidaire d’Elisabeth Borne qui prend en charge les réparations de votre vélo jusqu’à 50 Euros, et offre une heure de formation à la conduite à vélo avec des moniteurs diplômés.

En Maine et Loire, peu d’élus ont compris l’intérêt du vélo, en témoigne l’annulation à la date de réouverture des écoles d’un original programme de cours de vélo aux CM1 sur la communauté de communes de Chemillé en Anjou

... ou encore le pauvre, le misérable plan vélo à Angers à la date d’aujourd’hui, qui n’aménage et en partie seulement que deux principaux boulevards : le boulevard du château Bd de Gaulle et l’avenue Montaigne… !

Reste donc en Maine et Loire que la solution de se former à la pratique à vélo : savoir prendre sa place, pas trop à droite près du trottoir, savoir prendre un giratoire etc… et comme, donc, à certains endroits trop dangereux, savoir devenir piéton avant de repartir…

Pour vous qui m’écoutez, ressortez votre vieux vélo, tapez Coupdepoucevélo.fr pour obtenir le bon de réparation de 50 E et le bon de formation d’une heure de cours d’une valeur de 25 E.

Vous trouverez sur ce site les coordonnées des vélocyclistes et des formateurs. C’est gratuit pour vous, et ça va dans le bon sens de la transition écologique, d’un changement de société pour le meilleur. A vous de jouez pour le 11 mai !