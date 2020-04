Chantal Alibert, archéologue, romancière (2/2)

Originaire de la région de Valenciennes, Chantal ALIBERT découvre Narbonne voici trente-cinq ans à la faveur d’un stage archéologique et y réside depuis lors.

Enseignante en histoire et en histoire de l’art, elle a soutenu une thèse en 2000 intitulée Les reflets du passé : Narbonne, les Narbonnais et leur patrimoine de 1789 à 1939.



Elle est l’auteur d’ouvrages et d’articles ayant pour sujet sa ville d’adoption. Elle a également écrit deux romans policiers.