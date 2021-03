Chantez et vivez votre vie, avec Steeve Gernez

Né le 11 avril 1976, marié, quatre enfants. Steeve Gernez chante par vocation ; Il chante pour proclamer que les jeunes sont passifs. Il veut leur dire « Vivez votre vie » et ajoute : « Dieu nous aide à vivre cette vie » ! Dans ses chansons, il parle d’amour et de dialogue dans un voyage à travers la Bible qui évoque autant le bonheur que la douleur ; l'humour et le plaisir d’être ensemble prédominent dans ses paroles qui se veulent ouvertes jusqu'à les proférer au théatre, comme dans il était 2 foi(s), Vive et Versa…)



Steeve Gernez intervient dans les collèges ou lycées pour des journées pastorales, des rencontres de témoins ou des spectacles de théatres: Il témoigne et débat avec les jeunes des questions de la vie qu'on oublie d'évoquer. Son public ce sont aussi des adultes en paroisse ou lors de rassemblements (MCR, AEP, MEJ, SCOUT, END). Les veillées chants prières se veulent participatives pour une église plus dynamique et plus vivante. "Bâtissons ensemble l’église de demain" est l'un de ses credos. Il chante le bonheur mais aussi la douleur avec ce qui ne va pas dans le monde, qui fait grincer les dents. Il chante ceux qui mettent la main à la pâte : "Soyons des allumeurs d’étoiles !"

Le nouvel album de Steeve Gernez : Chantez !

Depuis 20 ans, Steeve Gernez sillonne les routes de France et d'ailleurs pour chanter l'Homme et chanter Dieu. De paroisses en rassemblements ou en pèlerinages, d'écoles en collèges ou en lycées, autant de lieux et de personnes croisés sur la route. Ce nouvel album se veut un florilège aux mille visages. On y retrouve ainsi des chants écrits pour le rassemblement national des Équipes Notre-Dame ("Unis dans un amour") ou celui des Aumôneries de l'Enseignement Public ("Laissez faire le tempo") mais aussi des chansons plus intimistes comme "D'où que tu viennes", invitant à dépasser nos préjugés. Des amis chanteurs, Patrick Richard, Jean Humenry, Gaëtan de Courrèges, lui ont offert chacun une chanson écrite pour cette occasion.