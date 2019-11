Charles Christory d'Adictiz

La société ADICTIZ a pour but est de créer du trafic et faire de l’audience pour des marques commerciales grace au jeu sur internet.

Vous connaissez sans doute PAF le chien! il a été au début de sa renommée.

Rencontre avec un dirigeant animé de la passion d'entreprendre et d'une rage de faire plus et mieuxLe succès lui souriait mais le monde de l’internet est sans pitié et redoutable.

Charles CHRISTORY a su rebondir à plusieurs reprises. En l’espace de 10 ans il a redéfini son modèle économique à 3 reprises pour ne pas sombrer. Il en a fallu du sang froid et de la prise de risque !!