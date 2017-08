Charles Etasse, sellier-maroquinier d'art

Charles Etasse est sellier-maroquinier d'art depuis deux ans. Il exerce cette profession atypique dans la Marne, à Saint-Etienne-au-Temple.

"Cela fait deux ans que je le pratique tous les jours. Cela fait un an que c’est devenu mon métier à part entière, et trois ans depuis que j’ai commencé à toucher le cuir et à tester les techniques qu’on peut utiliser" explique-t-il. Charles Etasse ajoute que "c’est un métier manuel qui utilise une matière noble comme le cuir. J’aime aussi la menuiserie et la forge mais ce sont des métiers qui demandent un peu plus de pratique pour pouvoir faire de belles choses".

"Au début je faisais beaucoup de choses que j’aimais faire, ce qui ne plaisait pas forcément à tout le monde" précise-t-il. Aujourd’hui ce maroquinier d'art essaie de travailler surtout à la demande pour faire des choses sur-mesure, mais il lance également des petites séries de choses assez classiques, assez ordinaires.

Charles Etasse travaille également sur des objets insolites comme des bouteilles de champagne. Il a ainsi réalisé une bouteille entièrement recouverte de cuir, ce qui a demandé un travail particulier. L'artisan avoue vouloir essayer de produire des choses plutôt haut de gamme. Il crée ses propres patrons pour tout ce qu’il fait, ce qui assure le côté unique de ses produits.