Charlieu : L'andouille

Elle est devenue depuis 20 ans un des atouts du territoire : l'andouille de Charlieu est maintenant connue et appréciée dans toute la région !

Alain Dumoulin, charcutier, boucher, traiteur est à l'origine de la création de la confrérie de l'andouille de Charlieu avec ses collègues de la ville.

ils ont su mettre au point la recette en s'appuyant sur les savoir faire ancestraux : convivialité, amitié, développement touristique et économique, une belle aventure bien dans l'esprit de Charlieu et de ses habitants !