Charlotte Valandrey, actrice, écrivain et maintenant chanteuse

Anne Charlotte Pascal plus connue sous le nom de Charlotte Valandrey est une actrice et comédienne française : Un début de carrière faste. Quelques années après, Charlotte apprend qu’elle est séropositive & tombera par la suite malade. Mais elle se bat et continue sa carrière. Entre théâtre et cinéma, Charlotte Valandrey tournera dans de nombreuses fictions pour la télévision (Les corriger, juge et flics ; Demain nous appartient) ainsi que dans de nombreuses pièces de théâtre. En parallèle, plusieurs livres auto-biographiques verront le jour dont « L’Amour dans le sang » ou encore « De cœur inconnu » qui se veulent des messages d’espoirs et de force. Aujourd’hui, à 50 ans, Charlotte a décidé de livrer une nouvelle facette d’elle-même : celle d’interprète. A partir de maintenant, tout ne sera que joie et vie. Son premier album « A tout à l’heure » est sorti le vendredi 4 juin 2021. Cet album vallonné par des ambiances musicales variées apporte avec justesse un message simple : la vie est courte et il faut en profiter. Une justesse sublimée par Johann Czerneski - compositeur - qui a su lui donner une véritable cohérence.