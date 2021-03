Chârost, une commune engagée pour la biodiversité

Le maire de Chârost, Ludo Coste, et son adjointe, Emilie Bernachot Compain, sont venus présenter les actions mises en place pour l'environnement au sein de leur commune et notamment depuis cette année.



En effet, Chârost fait partie des 13 nouvelles collectivités de la région Centre qui font partie du dispositif « Territoire engagé pour la nature », encadré par l'agence régionale de la biodiversité.

Dans le Cher, Boulleret, Marçais, Touchay et Saint-Vitte ont aussi rejoint le projet.