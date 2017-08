Après une douloureuse épreuve à la suite de la maladie et du décès de son mari, Christiane Goirand décide de mettre son expérience au service des autres !

Elle fonde donc l'antenne du Pélussinois de l'association France Alzheimer qui permet aux aidants et à l'entourage des malades de "reprendre souffle". Avec un groupe de bénévoles formés et motivés, l'association rend déjà de nombreux services et a de beaux projets en perspective !