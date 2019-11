Chef Graffiti fait son marché d'Hiver

L'hiver approche, les fraîcheurs matinales sont déjà là, mais malgré tout , il y a toujours des légumes et fruits de saison. L'occasion pour chef Graffiti de faire son petit marché d'hiver. Une sélection gourmande à base de bons produits sarthois et biologiques, proposée par Chef Graffiti, qui une fois n'est pas coutume est seul au micro de Déjeunettes et Popottes.