Chef Ludovic 3/3

Cette semaine encore, nous partons à la rencontre du chef Ludovic qui réside au petit village sarthois de saint Rémy du val en famille. Après une carrière parisienne de prestige, et notamment à la tour d’argent, le Chef Ludovic et son épouse Viera ont choisi de s établir dans son village natal pour retrouver la beauté de notre belle campagne. Aujourd’hui chef des cuisines de la municipalité de Mamers, on le retrouve cette semaine au micro de Chef Graffiti, pour un 3ème et dernier épisode.