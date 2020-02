Christiane, le contact humain comme boussole

De sa carrière de pharmacienne à l’hôpital à une retraite bien remplie avec ses engagements dans plusieurs associations, en particulier le Secours Catholique et l’EAP, Christiane est guidée par l’envie et le besoin de créer du lien. Faire, oui... mais toujours avec et au contact des autres.



De ceux avec qui elle travaille à ceux qu’elle aide, tous ont autant à lui apprendre que elle, à leur donner. C’est ce qu’elle confie à Brigitte Ramel dans cette émission Ils ont la parole.