Christiane Singer : la mort transfigurée

Il est des livres qui ne vous quittent jamais.

De ceux qui vous marquent si profondément qu’ils s’inscrivent définitivement dans votre cœur et vous accompagnent pour toujours. « Derniers Fragments d’un long voyage » de Christiane Singer est de ceux là.

Pourquoi l’évoquer ? Sans doute parce que ce virus qui nous menace en passant devant chacun de nous de façon silencieuse et invisible nous interroge sur notre propre fin et nous amène à nous poser cette question :

« sommes-nous prêt ? »

Cette mort que notre monde a essayé d’occulter, cette mort qui nous pose des questions essentielles sur notre vie et sur le sens de celle-ci, cette mort qui ouvre sur l’autre monde : l’éternité…