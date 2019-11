Christophe André: "comment la méditation a changé ma vie"

Christophe André est une figure désormais bien connu des Français, et des auditeurs de RCF. Ce spécialiste de la méditation laïque revient dans son dernier ouvrage sur les bienfaits de la méditation. Cette technique a changé sa vie et notament face à la mort de son meilleur ami et face à la grave maladie qu'il eut à affronter. Il se confie au micro de Thierry Lyonnet.