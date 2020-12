Christophe Bérard

Le père Christophe BERARD, originaire de chez nous, est prêtre des missions étrangères de Paris en Corée du sud.

Depuis Séoul, il fait le point avec nous sur la situation sanitaire dans son pays : un pays confronté à une recrudescence de la pandémie, mais dans des propostions très inférieures à ce qui se passe chez nous.

La Corée du sud, un pays où le taux de confiance envers les dirigeants politiques est fort et où la population se prépare à vivre avec le virus pendant encore longtemps, même avec les espoirs de vaccins.

Le mot qu'il nous envoie : CONFIANCE !

Un pays où les chrétiens célébrent Noël avec ferveur et en communauté et où le pays tout entier en a fait la fête des couples et des amoureux !

Merci à Jean-Marc Chazot pour la réalisation technique par zoom et merci à Christophe pour sa disponibilé

Christophe Berard MEP, Diocèse de Saint-Étienne, Bruno Fumat, Jean-marc Chazot