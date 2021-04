Tous les mardis dans la première partie de C Le Mag

Naturopathe libérale à Dijon, Valène Bony accompagne les personnes en recherche de bien-être et de santé grâce à l'alimentation, l'équilibre émotionnel, l'activité physique... Passionnée par les plantes et la cuisine vivante, Valène vous propose chaque semaine une chronique, animée par le souhait de rendre le plus grand nombre autonome quant à sa santé. Au programme: recette, techniques corporelles, utilisation des plantes locales... le tout au rythme des saisons. Retrouvez la sur Facebook : Valène Bony Naturo