SAMEDI 24 NOVEMBRE DE 10H03 A 11H00

Le Radio Don RCF, un rendez-vous désormais bien inscrit dans l'histoire de notre radio et de ses auditeurs. Un rendez-vous qui célèbre notre aventure commune pour faire vivre RCF et une semaine où tout le monde se mobilise, salariés et bénévoles, mais vous aussi auditeurs, pour faire vivre votre radio.