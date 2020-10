Citoyens de la Loire

Constatant la désaffection croissante pour la démocratie qui se traduit par une abstention massive dans les urnes, ils ont décidé de créer cette association pour moraliser la politique et permettre aux citoyens de croire de nouveau dans nos élus et nos institutions.

Ils nous présentent leurs actions et leurs initiatives : une charte de l'élu municipal, une réflexion sur les moyens nouveaux pour associer les citoyens aux décisions, des actions menées avec d'autres associations et mouvements.

Leur adresse : citoyenslibres@laposte.net