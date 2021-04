Clarisse Pierron - Un nécessaire retour à la terre

En mission en Thaïlande avec le CCFD - Terre solidaire, Clarisse Pierron, fille d'agriculteur, est revenue à la terre en pratiquant au quotididien l'agriculture durable. Une expérience inoubliable qui aujourd'hui encore influence sa vie spirituelle et professionnelle.



L'accueil de la mission

Après un coup de téléphone de CCFD - Terre solidaire, Clarisse Pierron est tentée par la thématique proposée une immersion "spiritualité, écologie : un retour nécessaire à la terre". Elle s'envole de sa Lorraine natale pour découvrir la flore thaïlandaise. Un voyage qui a débuté bien avant de prendre l'avion pour Clarisse.

"Le voyage pour moi il a commencé au moment de l'appel de bénévoles pour s'immerger, pour pouvoir revenir, aussi, avec des expériences et puis aller à la rencontre de partenaires du CCFD-Terre Solidaire. Cinq sont partis en Afrique du Sud et nous nous sommes partis à cinq en Thaïlande" explique-t-elle.

La découverte de l'agroécologie

Les paysans thaïlandais qui ont accueilli Clarisse, se sont orientés, depuis une trentaine d'années, vers une agriculture responsable "sans pesticides et sans engrais, une agriculture organique, biologique qui va permettre à ce qu'on respect le sol, et de ce respect du sol, on a aussi du coup un respect de son propre corps et de sa santé" explique-t-elle.

La grande différence avec l'agriculture intensive européenne est que les paysans de la communauté produisent uniquement ce dont ils ont besoin et vendent le surplus.

La fraternité communautaire

La majorité des personnes de la communauté étaient bouddhistes. Malgré certaines différences spirituelles, le travail de la terre et la vie en communauté furent de beaux exemples de fraternité. "Ce qui était vraiment chouette c'était de retrouver cet esprit communautaire, comme lorsqu'on va à l'église quand on est chrétiens [...] après ce qui peut être différent c'est peut être dans le rite, dans la façon de faire, mais je crois qu'on s'est reconnus dans cette fraternité qui nous unit" témoigne Clarisse Pierron.

Cette magnifique aventure missionnaire a porté ses fruits sur place, mais aussi au retour de Clarisse en France. En effet, elle a depuis créé un jardin partagé en Lorraine.