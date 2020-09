Claudine GABRIELLI, coordinatrice de formation - partie 1

Et si on se laissait la possibilité de découvrir l’accompagnement autrement ?



Bérangère SANZAY a choisi de recevoir pour ce cycle de 4 émissions, un acteur du monde de la formation, porté par la volonté d’accompagner autrement, afin que chacun puisse trouver sa place, au delà même de ses spécificités.



Dans cette 1ère émission, Bérangère SANZAY a choisi de recevoir Claudine GABRIELLI, coordinatrice et référente formation au sein d’Eurinfac.

Elle nous racontera son parcours, partagera avec nous les valeurs qui la porte et surtout ce qui l’a conduite à accompagner tous les jours, autrement.