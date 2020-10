Claudine GABRIELLI, coordinatrice de formation - partie 3

Et si on se laissait la possibilité de découvrir l’accompagnement autrement ?



Bérangère SANZAY a choisi de recevoir pour ce cycle de 4 émissions, un acteur du monde de la formation, porté par la volonté d’accompagner autrement, afin que chacun puisse trouver sa place, au delà même de ses spécificités.



De l’autre côté du miroir...



Dans cette 3ème émission, Bérangère SANZAY reçoit Derwella OLIVIER, stagiaire en formation, devenue aujourd’hui formatrice indépendante.



Au travers de son portrait, nous découvrons le parcours d’une apprenante en formation, ses doutes et ses interrogations, mais également ses grandes réussites.

En quoi être accompagné dans ses spécificités peut favoriser la réussite du parcours de formation ?