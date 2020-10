Claudine GABRIELLI, coordinatrice de formation - partie 4

Et si on se laissait la possibilité de découvrir l’accompagnement autrement ?



Bérangère SANZAY a choisi de recevoir pour ce cycle de 4 émissions, un acteur du monde de la formation, porté par la volonté d’accompagner autrement, afin que chacun puisse trouver sa place, au delà même de ses spécificités.



Dans cette 4ème émission, Bérangère SANZAY a choisi de donner la parole à Claudine GABRIELLI, Coordinatrice et référente formation au sein d’Eurinfac et Derwella OLIVIER, apprenante devenue aujourd’hui Formatrice Professionnelle pour Adulte.

Au-delà du parcours atypique de ces 2 femmes, Bérangère s’est attachée à initié un dialogue autour de la capacité à rebondir et de la mise en action.