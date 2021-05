Club House, un parcours enrichissant

L'association Club House est un lieu de partage et de responsabilités où se vit une quête de la confiance en soi pour ses adhérents en souffrance psychologique. Les activités conduites et l'entraide entre ses membres permettent de sortir de l'isolement jusqu'à s'insérer dans la vie sociale et professionnelle. Emilie nous présente son parcours de la crainte paralysante à l'expression affirmée.