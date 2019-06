Colart, le leader mondial en matière de production de couleurs (l'intégrale)

Avec une usine de production et un centre logistique européen basés au Mans depuis 1986, l’entreprise Colart, produit annuellement plus de 5 millions de litres de peinture dont près de 80 % partent à l’international. Au micro de Valérie Fade-Py, Thierry Collot, directeur général de Colart depuis 1985 évoque cette activité dans laquelle Colart s’est affirmé comme leader mondial en matière de production de couleurs et de matériels pour l’expression artistique.