Collecte banque alimentaire

Les 29 et 30 Novembre prochain, la banque alimentaire met en place des collectes partout en bretagne. Pour revenir sur cette initiative mais aussi sur le rôle de la banque alimentaire, Arthur Roudaut reçoit Hélène Oliviero responsable de l'antenne de la banque alimentaire de Ploufragan et Corinne Brunnel de l'agence de l'eau Loire Bretagne, délégation Armoric.



Pour plus d'informations rendez-vous sur : https://ba22.banquealimentaire.org/