On connait la chanson. « Comme les rois mages en Galilée, suivaient des yeux l’étoile du Berger… »

Car Sheila, pour les plus jeunes, l’a chantée sur toutes les antennes, à tue-tête, des années durant.

Surtout le jour de l’Epiphanie au moment de déguster nos chères galettes auréolées des couronnes d’or ou d’argent…Fondantes!

A chacun sa reine, à chacun son roi!

L’histoire de l’Eglise et de ses fondamentaux depuis la Bible et le nouveau Testament, recèle d’histoires extraordinaires qui, depuis la création du monde jusqu’aux miracles de Jésus-Christ et de ses disciples et de ses saints peuplent notre imaginaire et habitent nos rêves et nos coeurs.