"Comme tu regardes le ciel étoilé" avec Fabrice Melquiot

Fabrice Melquiot est né à Modane en 1972. Il a publié une trentaine de pièces chez L'Arche Editeur. Ses premiers textes Les petits mélancoliques et Le jardin de Beamon sont publiés à l'Ecole des loisirs et diffusés sur France Culture. Il a reçu de nombreux prix : le Grand Prix Paul Gilson de la Communauté des radios publiques de langue française... le Prix Jeune Théâtre de l'Académie Française pour l'ensemble de son œuvre, et deux prix du Syndicat National de la Critique : révélation théâtrale, et pour Le diable en partage , meilleure création d’une pièce en langue française.

Associé au metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota au Centre Dramatique National de Reims puis au Théâtre de la Ville de Paris, Fabrice Melquiot voit ses pièces présentées régulièrement en France et à l'étranger. De nombreux metteurs en scène et chorégraphes ont choisi de se confronter à son écriture (Roland Auzet, Patrice Douchet, Thierry Hancisse, Paul Desveaux, Vincent Goethals, Ambra Senatore, Matthieu Roy, Jean Liermier, Dominique Catton, Michel Dydim, Christian Duchange, Stanislas Nordey, Matthieu Cruciani…). Les textes de Fabrice Melquiot sont traduits et représentés dans plus de douze langues. Depuis 2012, Fabrice Melquiot est directeur du Théâtre Am Stram Gram, Centre International de Création Enfance et Jeunesse, à Genève. Polar, de son vrai nom Éric Linder est un auteur compositeur irlandais, Ancien champion de Suisse en demi-fond, Il est le programmateur, co-directeur et co-fondateur du Festival Antigel aux côtés de Thuy-San Dinh.Polar.

Pour écrire et composer les chansons, Polar et Melquiot étaient accompagnés par des figures tutélaires : Bashung, Manset, Gainsbourg, Neil Young, Elli et Jacno, Taxi Girl, Joy Division ou Beck. Les enfants aussi ont droit aux fantômes illustres ! Parce qu’on aime nos gosses, on leur donne à manger de bonnes choses. C’est pareil en musique, pour l’oreille des enfants. Idem en littérature : on fait gaffe à leurs yeux.

Ce livre-disque a été conçu comme un hommage à l’enfance et un trait d’union entre les générations : parents et enfants s’allongeraient dans l’herbe fraîche, un soir, ils mettraient la musique à fond et laisseraient courir leur regard, là-haut. Ils se donneraient la main. Ils seraient bien.