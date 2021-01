Comment accompagner son enfant dans ses choix, entre les rêves et la réalité...

L'orientation professionnelle est un grand sujet de préoccupation de tout parent. Comment bien accompagner son enfant entre ses désirs, ses capacités, ses talents et la réalité du monde qui nous entoure ? Deux expertes répondent à nos questions, Céline Pasquet coach professionnelle et Karine Triot conseillère familiale. Aux côtés de deux jeunes de 20 et 23 ans, nous tenterons de poser les bases d'une orientation réussie.