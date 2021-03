Comment accueillir un chien guide d'aveugles, véritable compagnon de vie ?

Comment accueillir un chien guide d'aveugles ? On en parle avec Timothée Quesada, du Comité Handisport de l'Aude, Stéphanie Vanhasbrouck de l'Association Chiens Guides d'Aveugles Grand Sud Ouest et Catherine Mignard sportive et malvoyante, qui s'interroge à franchir le pas pour une demande de chien guide d'aveugles.