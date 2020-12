Comment avoir confiance en soi ?

La confiance en soi est-elle innée ou bien s'apprend-elle au fil des âges de la vie ? Comment gagner en estime de soi pour mieux rayonner et avancer ? Toutes ces questions nous les posons à notre experte du jour. Emmanuelle Brien est sophrologue, coach et thérapeute en développement personnel. A ce titre elle intervient auprès des jeunes de l'IFF Europe à Angers. A ses côtés Anna, jeune adulte qui a suivi le Parcours Tremplin de l'IFF Europe pour repenser son orientation et travailler la connaissance de soi. Aujourd'hui Anna est engagée auprès de l'association : www.hameaux-legers.org.



Au programme : témoignages, conseils inspirants et pratiques, vous l'entendrez.