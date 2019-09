Comment bien gérer une indivision ?

L'indivision. Elle peut être "volontaire", quand par exemple, un couple achète en commun en appartement ou "subie", lorsqu'on hérite d'une maison familiale à plusieurs frères et soeurs. Mais comment bien gérer ce bien ensemble au quotidien ? Qui paye les travaux d'entretien et les charges ? Un outil utile: établir une convention d'indivision. Mais "Nul n'est censé rester dans l'indivision". Comment donc en sortir ? Quelles autres pistes pour éviter les divisions, comme la Société Civile immobilière ou la donation partage de son vivant ? Réponses pratiques avec Me Pierre Lemée, notaire en duplex de RCF Calvados Manche.

( Des pistes à retrouver aussi dans le magazine "Conseils des Notaires", 7,50 €)