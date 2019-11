Comment compléter sa future retraite ?

80 %. C'est le pourcentage de Français qui craignent de manquer d’argent au moment où ils cesseront d’être dans la vie active. Et le projet actuel de réforme des retraites n’est pas fait pour clarifier ou rassurer. Alors comment anticiper cette perte de revenus ? Epargne, assurance vie, investissement immobilier, quelles sont les solutions les plus adaptées ? Quels sont les placements auxquels on ne pense pas forcément ? Quand commencer à mettre de coté ? Réponse dans le dernier numéro de "Conseils des notaires" qui consacre tout un dossier "Construire l'avenir", avec des cas concrets en fonction de votre âge et votre situation familiale.