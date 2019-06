Comment économiser l'eau au jardin ?

On l'oublie. Mais l'eau, c'est un bien précieux et de plus en plus rare. Alors, comment limiter sa consommation au jardin, tout en optimisant son utilisation ? Des techniques existent, comme le paillage, buter la terre ou récupérer l'eau de pluie. sans oublier le bon vieux principe "un bon binage vaut deux arrosages". Mode d'emploi avec Jean-Pierre Mille, expert en environnement. Gros plan aussi sur l'opération "Rendez-vous au Jardin", 17e édition ce week end dans toute la France et Europe où plus de 2000 parcs publics ou privés vous ouvrent leurs portes.