Aujourd’hui, les parents et les éducateurs sont gravement démunis face à l’addiction des jeunes aux écrans de leurs smartphone. On parle même de 2ème monde pour qualifier les réseaux sociaux. Conséquence : les jeunes passent de plus en plus de temps sur leurs écrans, 4 à 6 heures par jour en moyenne. Le temps, la réflexion silencieuse qu’il leur restait disponibles s’amoindrissent comme une peau de chagrin. Un temps silencieux pourtant indispensable pour discerner, intérioriser, hiérarchiser les milliers d’informations et de sollicitations toujours plus séduisantes qu’ils reçoivent tous les jours… Comment grandir et s’affirmer si on ne peut plus prendre de recul ? Et comment entendre la voix de Dieu au milieu d’un bruit incessant ?