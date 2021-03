Comment faire autorité sans soumettre?

Vous avez raison Olivia, ce n’est pas bon de soumettre un enfant à un pouvoir quelconque. Soumettre quelqu’un entraine l’inhibition totale ou la révolte.

Le « pouvoir » qui soumet l’autre c’est une pulsion animale, ce peut être celle du petit enfant qui veut s’imposer, alors que l’ « autorité » qui fait intervenir le langage, est sociale.

Il ne faut pas confondre les deux mots. C’est malheureusement ce qui arrive actuellement.

Alors si vous le voulez bien Olivia, je vous propose de vous réconcilier avec le mot « autorité » car un petit enfant a besoin d’autorité, vous le sentez bien, puisque vous posez la question.



Pourquoi l’enfant a-t-il besoin d’autorité ?



Parce qu’il est vulnérable, dépendant et immature, et qu’il a besoin d’être protéger, accompagner et soutenu dans son développement.



Savez-vous que le mot Autorité vient du latin Auctoritas qui veut dire « capacité de faire grandir ».

Voyez, Olivia, l’autorité n’est pas un pouvoir que l’on prend parce que l’on est plus fort, mais une relation qui commence par le regard de l’enfant questionnant et la réponse de celui qui a de l’expérience et la transmet pour le « faire grandir »



Alors comment Olivia peut-elle avoir de l’autorité ?



En faisant ce qu’elle a dû faire depuis que son bébé pointe du doigt un objet tout en la regardant.

Olivia, quand du haut de sa chaise haute, votre bébé pointait son doudou tombé et vous regardait, vous compreniez bien qu’il le désirait ! Mais vous ne lui donniez qu’après lui avoir poser d’abord la question « tu veux ton doudou » ?



C’est vrai toutes les mamans posent ce genre de questions alors qu’elles ont très bien compris. Pourquoi ?



C’est pour poser des mots entre le désir et l’action. Daniel Marcelli (professeur de psychiatrie de l’enfant) appelle cela « l’inter-diction » la diction qui est mise « entre » le désir et l’action.

Une maman (ou tout adulte présent près de l’enfant) a autorité parce qu’elle a compris, a parlé, a autorisé. L’autorité commence par autoriser.

L’autorisation est première dans l’autorité. (Comme nous l’avons déjà évoqué la présence est première pour aborder l’absence l’une ne peut se comprendre sans l’autre, le OUI du parent est premier avant le NON, oui et non sont associés. L’autorisation arrive avant l’interdiction.



Maintenant qu’Eliot a 18 mois c’est plus difficile !

Bien sûr car sa motricité lui permet tant de choses : de se mettre en danger en grimpant, en sautant, de prendre des objets fragiles ou qui pourraient le blesser. Beaucoup d’interdits doivent être posés pour sa sécurité. Et ça ne va pas aller tout seul !

En tant que psychomotricienne je vous propose d’observer ce qui se passe au tout début de l’autonomie motrice de l’enfant et d’y réfléchir, cela me parait éclairant sur la construction de l’autorité : un modèle possible .



Que se passe-t-il à ce moment ?

Dès ses premiers pas le bébé s’aventure mais se retourne pour regarder sa mère. D’un geste de la main ou d’un hochement de tête en le regardant sa mère l’encourage à continuer l’aventure. Le regard de l’enfant est reconnaissance d’autorité, il l’a appris lorsqu’il était dépendant de sa mère dans sa chaise haute, le regard de la mère est autorisation. Cette séquence d’interactions d’échange de regards se renouvelle plusieurs fois. Autorité/autorisation suivi de commentaires (oui u peux y aller, tu vas voir les fleurs, le tourniquet, les poules? Puis l’enfant se retourne de nouveau et le regard de sa mère se fronce, elle le rappelle parce qu’il y a danger pour lui : un groupe de grands qui joue au foot, un toboggan qu’il veut escalader et aussi les fleurs qu’il ne faut pas écraser. Et le plus souvent comme il avait obéi à l’autorisation, l’enfant obéit à l’interdiction. Il revient.

C’est alors qu’il reçoit l’explication. L’explication est la récompense de l’obéissance.

Voilà l’autorité se construit dans l’échange de regards, dans la confiance. A aucun moment la force n’est employée, au contraire l’adulte est en retenue d’action par le regard et la phrase simple : tu veux ton doudou ? Tu peux aller voir le tourniquet, reviens c’est dangereux.

A aucun moment la séduction faite d’explications et d’argumentation interminables ne doit être utilisée. La confusion entre obéissance et soumission amène de plus en plus les parents à expliquer longuement, ce n’est pas ce dont l’enfant a besoin pour être rassuré. Une fois rassuré il pourra entendre l’explication.

Pour conclure :

Le regard de votre enfant est reconnaissance d’autorité, offrez-lui le vôtre en retour.

Exprimez toutes les autorisations et ne craignez pas l’inter-diction.

L’explication est la récompense de l’obéissance.

L’autorité exclut la force et la séduction.