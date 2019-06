Comment faire face aux émotions de nos enfants

Si nous adultes, avons appris plus ou moins à nous contenir, ce n'est pas le cas des touts petits qui n'ont pas cette maturité. D'où le déferlement ces dernières années de livres et de jeux pour leur permettre de nommer leur émotions ou d'y mettre des couleurs. Mais faut-il s'acharner à vouloir jouer les psy quand ça ne va pas ? Pourquoi ce besoin de vouloir à tout prix d'éviter les tensions ? En quoi la frustration peut être aussi constructive ? Des réponses avec Catherine Aimelet-Périssol, psychothérapeute et co fondatrice de l'Institut de Logique émotionnelle, ainsi qu'Elisabeth Martineau, rédactrice en chef du magazine "L'enfant et la Vie" qui propose tout un dossier sur ce thème dans son dernier numéro.

( Pour en savoir plus: "Débordés par les émotions". A retrouver dans "L'enfant et la Vie" de Juin-Juillet-Août. Egalement le site: www.logique-emotionnelle.com)