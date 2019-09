Comment gérer les disputes entre frères et soeurs ?

Il lui a pris ses jouets, elle l’a traité de "petit cochon", il le tape, elle la pince. Les bagarres entre enfants, quel parent y a échappé ? Jalousie, défense d'un territoire, qu’est-ce qui se cache derrière ces conflits ? Quand faut-il intervenir ? Comment transformer ces disputes une relation constructive ? Des brouilles qui peuvent aussi resurgir à l'âge adulte. Comment les expliquer et essayer d'en sortir ? Des pistes avec une conseillère conjugale et familiale, elle même maman de 5 enfants !

( Pour en savoir plus sur l'accompagnement du CLER, trouver une conseillère conjugale : www.cler.net)