Comment parler sexualité à nos enfants ?

Quand commencer ? dès le plus jeune âge ? Comment transmettre la pudeur et le respect de soi ? Autant de questions qui trouvent réponse avec notre thérapeute conjugale et familiale, Marie de Broucker.

Prudence de la librairie Byblos nous présente également un livre pour aller plus loin dans la réflexion : "Parlons d'amour à nos enfants, à la lumière de la théologie du corps" d'Inès Pélissié du Rausas paru aux éditions Artège.