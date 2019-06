Comment profiter des vacances pour mieux rebondir au travail ?

Les vacances d’été. Avouez : qui ne les attend pas avec une certaine impatience, histoire d’oublier le bureau et de passer plus de temps en détente, seul ou en famille ? Oui. Mais comment arriver à se déconnecter ? Pas évident quand on exerce des responsabilités en entreprise. Et puis le travail, certains aimeraient bien le connaitre. L’été peut-il être est-il une bonne période pour se mettre en chasse ? Et si oui, comment ? Et puis au chômage ou pas comment profiter de ce temps estival pour changer d’horizon professionnel ou tout simplement faire le point avant la rentrée ? Des repères avec deux membres du Cabinet Ecclesia RH, spécialisé dans le milieu ecclesial.

