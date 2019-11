Comment protéger ses plantes en hiver ?

Ca tousse, ça éternue et ça renifle. On sent que l’hiver arrive. Mais il n’y a pas que votre nez ou votre gorge à protéger. Vos plantes aussi peuvent subir les rigueurs hivernales. Alors comment les préserver du gel et de l’humidité, voire de la sécheresse. Housses, voiles d’hivernage, paillage, quels sont les moyens les plus adaptés ? Comment les utiliser ? Et puis pour les plantes qu’on pourra rentrer, comment bien leur faire passer cette saison froide ? Questions et réponses avec notre spécialiste du jardin au naturel.