Comment protéger son conjoint ?

"Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance". Un article du Code Civil qui prend tout son sens lorsqu'un des conjoints devient dépendant. Comment assurer sa protection sur le plan juridique ? Si l'on connait la sauvegarde de Justice, curatelle et tutelle, d'autres systèmes ont aussi fait leur apparition, comme l'habilitation familiale ou le mandat de protection future. Mais quels sont leurs principes et leurs effets ? Le point avec Gérard Amable, mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et co auteur d'un guide très complet sur la question.