Comment restaurer la biodiversité ?

La biodiversité joue un rôle déterminant dans l’équilibre des écosystèmes dont la vie sur Terre dépend.

L’avenir des sociétés humaines est lié au bon état des espèces, des ressources et des milieux naturels.

Du sol à la forêt, du micro-organisme à l’être humain, tout est relié. La disparition d’une espèce ou d’un habitat naturel peut provoquer un effet en chaîne aux conséquences imprévisibles.

Si l'apparition et la disparition d'espèces sont des phénomènes naturels, l’accélération du rythme d’extinctions actuelles est largement attribuable aux activités humaines.

Partout sur Terre la biodiversité décline. Un tiers des espèces animales et végétales sont menacées d’extinction, y compris les espèces les plus communes.

Pour nous éclairer sur ce sujet nous avons choisi d’inviter Christophe Albarran, co-directeur à l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Nouvelle Aquitaine.