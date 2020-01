Comment rester sobre en 2020

2 verres par jour. mais pas tous les jours. Et en tout cas, pas plus de 10 par semaine. C'est l'un des défis lancés pour "Janvier Sobre". A prolonger le reste de l'année. Mais pourquoi cette limite ? Comment s'installe la dépendance ? Et surtout comment en sortir ? Des réponses avec Laurence Cottet, présidente de "France Janvier sobre". Témoignage aussi d'Erwan Gramand, père de famille et abstinent depuis 7 mois après plus de 20 ans de maladie alcolique. Conseils aussi du Dr Evelyne Girardin Revol, psychiatre addictologue ayant elle-même connu l'emprise de l'alcool.

( Pour aller plus loin: www.janvier.sobre - page facebook. www.alcool-info-service.fr ou 09 80 98 09 30. Egalement les alcoliques anonymes: www.alcooliques-anonymes.fr 09 69 39 40 20. Et pour soutenir les familles de proches: www.al-anon-alateen.fr. Pour un accompagnement chrétien: www.pelerinsdeleauvive.org)

