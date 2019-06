Comment réussir ses vacances en famille

Mer, montagne ou campagne. En vacances, un français sur deux part aujourd'hui en famille. Mais congés ne riment pas toujours avec sérénité. Entre les petits qui crient qu’ils s’ennuient et les plus grands qui rêvent de liberté, les beaux parents qui s’imposent et les frères et sœurs qui n’ont pas forcément la même vision éducative que vous. Sans compter ceux qui se mettent aux fourneaux et ceux qui se mettent les pieds sous la table. Alors comment gérer toutes ces tensions et éviter que ces vacances tournent au cauchemar. Des repères avec Bernard Duméril, conseiller conjugal au CLER, Amour et Famille.

A noter aussi que le CLER propose du 15 au 20 Juillet prochain sa nouvelle session "Osez être soi" destinée au jeunes de 17 à 22 ans. Un temps pour aborder sans tabou toutes les questions de l'adolescence. Il reste encore des places. Renseignements et inscriptions sur www.cler.net