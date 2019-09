Comment réussir son intégration en entreprise

Si l'on a la chance d'avoir décroché un emploi, pas toujours évident de "débarquer" sur son nouveau lieu de travail. Comment se présenter à ses futurs collègues et supérieur ? Faut-il tout de suite se plonger dans ses dossiers ou y aller "en douceur" ? En quoi consiste le "rapport d'étonnement" ? Et puis coté entreprise, comment concrètement organiser la première journée en amont et pourquoi un bon accueil doit-il être particulièrement soigné ? Réponses à ces questions avec le directeur adjoint d'Ecclesia RH, cabinet spécialisé dans le recrutement et l'accompagnement de salariés en milieu confessionnel. Témoignage aussi d'Amélie, cadre marketing fraîchement arrivée dans une grande association chrétienne. Et vous découvrirez aussi les drôles de traditions d'accueil ...dans l'Armée de l'Air !