Comment sauver la planète... dans son quartier

Créer un jardin partagé, devenir ambassadeur du tri dans son immeuble, apprendre à réparer soi-même des objets défectueux, organiser un pédibus pour son école... Ce sont quelques idées pour parmi des centaines d'autres qu'on peut retrouver dans le magazine Agir à Lyon et ses alentours.

La version 2020-21 vient de sortir à l'initiative de l'association Anciela. Et elles peuvent être reproduites un peu partout en France. Vincent Belotti reçoit son président, Martin Durigneux, ainsi que Siméon, co-fondateur de l'association On The Green Road pour voyager autrement.