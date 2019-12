Comment se préparer à l'Avent en famille

25 petits sacs en tissu suspendus à une corde à linge, chacun contenant un petit santon, citation ou idée de bricolage à partager. C'est l'un des modèles proposés pour ce Temps de l'Avent par Guillemette, créatrice d'un atelier de productions couture. Mais on peut aussi vous suggérer ce calendrier de l'Avent inversé, comme à l'école St Pothin de Lyon, où ce sont les élèves qui chaque jour, apportent un cadeau utile au profit d'une famille en difficulté. Et pour sensibiliser les enfants à cette période, rendez-vous aussi sur Théobule, un site qui propose toute l'année des dessins animés, témoignages d'enfants ou éclairage sur un point de l'Evangile. Une intitiative des Frères Dominicains de Lille.

( Pour en savoir plus: www.theobule.org. Egalement http://blandinecolomban.canalblog.com/ ou sur facebook)