Comment soigner les relations (tendues!) parents / profs ?

Dégradées au fil des ans, les relations parents/profs sont le fruit de tensions qui se vivent entre l'instruction et l'éducation. Comment y remédier et soigner ces relations dans l'intérêt de l'enfant et de l'enseignant ? Eléments de réponse avec Karine Triot, conseillère conjugale et familiale au sein de l'association plusbellemavie.fr