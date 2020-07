Commune planète, le best of

Depuis janvier, Commune planète c’était le magazine de l’écologie sur RCF chaque fin de semaine. Un rendez-vous pour penser l’écologie au sens intégral, pour faire l’état des lieux de notre planète et de nos liens à nous les humains, faire un état des lieux lucide et en même temps empreint d’espérance et de joie.

Retour sur les meilleurs moments de l'émission

Durant cette émission, vous pourrez tout d'abord réentendre David Abeels, un jeune homme belge pour qui l’écologie est une clé de construction de sa vie présente et future. Mais également Lucile Schmid, co-fondatrice du think thank La Fabrique écologique. Et puis Emmanuel Paul qui dirige Kèpos, une société coopérative qui contribue à faire advenir la transition écologique sur un territoire, en l’occurrence celui de la région de Nancy.

L'écologie et la crise du coronavirus

L'occasion d'évoquer une fois encore la crise du Covid-19, à travers les explications de l’écologue Philippe Grandcolas sur le lien entre nos modes de vie et la transmission des virus.

Laudato Si', cinq ans après

Alors que les Français vivaient confinés chez eux pour tenter d'enrayer l'expansion du coronavirus, on a célébré les cinq ans de la parution d'un texte : l'encyclique Laudato Si'. Un texte devenu un incontournable de la vie des catholiques, véritable plaidoyer pour l'écologie intégrale.

